​Удаление Мампасси отменено

На последнем заседании экспертно-судейской комиссии удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в игре против «Химок» было признано ошибочным. Основываясь на этом решении, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку футболиста.

Таким образом, Марк Мампасси сможет сыграть в ближайшем матче «Локомотива» в чемпионате России.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 28 августа. Команда Йозефа Циннбауэра будет принимать «Оренбург».

На текущий момент «Локомотив» занимает лишь одиннадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.