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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Удаление Мампасси отменено

 
25 Августа 2022 • 15:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
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28.08 15:00

На последнем заседании экспертно-судейской комиссии удаление защитника «Локомотива» Марка Мампасси в игре против «Химок» было признано ошибочным. Основываясь на этом решении, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку футболиста.

Таким образом, Марк Мампасси сможет сыграть в ближайшем матче «Локомотива» в чемпионате России.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 28 августа. Команда Йозефа Циннбауэра будет принимать «Оренбург».

На текущий момент «Локомотив» занимает лишь одиннадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марк Мампасси
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
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