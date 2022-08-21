Пономарёв: Талалаеву пора в топ-клуб, например, «Локомотив»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос о том, может ли наставник «Ахмата» Андрей Талалаев возглавить топ-клуб.

«Может ли Талалаев возглавить топ-клуб? Да. Андрей Викторович уже может стать главным тренером «Локомотива», например», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Талалаев любит футбол и хорошо умеет рассуждать, ему пора возглавить топ-клуб.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков после шести туров. В следующем матче грозненский клуб сыграет дома с «Крыльями Советов», игра пройдет 27 августа.