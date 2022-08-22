Цорн — о Раконьяце: «Думаю, мы сделаем из него хорошего нападающего»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об игоре нападающего «железнодорожников» Марко Раконьяца.

Напомним, 22-летний черногорец перешёл в «Локомотив» в апреле нынешнего года из сербского клуба «Чукарички».

В текущем розыгрыше РПЛ Раконьяц провёл в составе своей новой команды пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Цорн заявил, что московский клуб изначально не рассматривал молодого форварда в качестве игрока основного состава, поэтому готов предоставить футболисту время для развития.

«Когда мы брали Марко, было понятно, что он не будет сразу играть на том уровне, на котором в потенциале может. Марко — молодой игрок, который играл в чемпионате слабее нашего. Он уже на тренировках смотрится намного лучше, чем месяц назад. Думаю, мы его доведём до того, что он будет хорошим нападающим», — цитирует Цорна Sport24.