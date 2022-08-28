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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новосельцев отметил хет-трик Игнатьева

 
28 Августа 2022 • 23:10 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Оренбург
окончен

В матче седьмого тура чемпионата российской Премьер-лиги возрождающийся «Локомотив» разгромил со счетом 5:1 «Оренбург». Бывший защитник российской сборной Иван Новосельцев считает, что команде по силам переломить ситуацию после того, как «Локомотив» одержал две победы кряду с общим счетом 8:1. Он особо отметил действия Ивана Игнатьева, который забил три мяча.

- Ваня возвращается, и он это сам ощущает. Сегодня был показательный момент: забил три гола в новой команде. Это даст уверенности в дальнейшем, и он сможет раскрыться, - пояснил Новосельцев в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем туре московский клуб примет дома грозненский «Ахмат», эта игра состоится 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Новосельцев Иван Игнатьев
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