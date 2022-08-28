​Уткин отреагировал на хет-трик Игнатьева

Ивана Игнатьева прорвало. В матче седьмого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» нападающий оформил хет-трик за 19 минут. На голевые подвиги Игнатьева, который в последние годы не блистал, отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Бог мой, хет-трик Ивана Игнатьева. За двадцать минут. Ничто из происходящего в «Локомотиве» не укладывается в голове!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Иван Игнатьев подписал контракт с «Локомотивом» в июле.

Матч «Локомотива» и «Оренбурга» продолжается. Следить за развитием событий на поле «РЖД Арены» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.