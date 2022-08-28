Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Локомотив» - «Оренбург»

Экс-игрок сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, чего ждет от поединка между столичным «Локомотивом» и «Оренбургом» в седьмом туре Премьер-лиги.

«2:0. «Железнодорожники» в прошлом туре уверенно победили и теперь должны начать прибавлять», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 28 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В преддверии этого противостояния «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Оренбург» находится на 11-й строчке.