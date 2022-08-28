Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «железнодорожников» над «Оренбургом» (4:1).

«Конечно, многие могут говорить, что «Оренбург» - слабая команда, что вратарь и защитники пропустили всё, что могли. Однако я наоборот хотел бы отметить «Локомотив», который очень активно играл на чужой половине поля, и сегодня были хорошие моменты, комбинации. Видно, что ребята заряжены и мотивированы. У них сейчас очень хороший отрезок, чтобы исправить старт сезона», — сказал Булыкин.

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев в матче 7-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (5:1) отметился хет-триком за 19 минут игры. Футболист забивал на 8-й, 11-й и на 19-й минутах. Ещё по голу забили Джирано Керк и Антон Миранчук. В составе «Оренбурга» гол престижа забил Владимир Сычевой.

После семи туров «Локомотив» набрал девять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» сыграют против «Ахмата» на своём поле.