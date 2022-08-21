Цорн: «Игнатьев делает очень много для «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о выступлениях форварда Ивана Игнатьева.

«Мне кажется, Игнатьев делает очень много для команды, даже если находится без мяча. Он работает, он добегает. Он хорошо играет», —приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что перед каждым матчем тренерский штаб определяет стартовый состав исходя из того, как готовы футболисты.

В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.