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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн: «Игнатьев делает очень много для «Локомотива»

21 Августа 2022 • 14:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
28.08 15:00
 

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о выступлениях форварда Ивана Игнатьева.

«Мне кажется, Игнатьев делает очень много для команды, даже если находится без мяча. Он работает, он добегает. Он хорошо играет», —приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что перед каждым матчем тренерский штаб определяет стартовый состав исходя из того, как готовы футболисты.  

В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн Иван Игнатьев
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