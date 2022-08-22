Цорн прояснил ситуацию с капитанами в «Локомотиве»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о смене капитана в московской команде. Напомним, что перед началом сезона наряду с вратарём Гилерме капитаном стал полузащитник Дмитрий Баринов.

Цорн отметил, что решение отдать капитанскую повязку Баринову принимал тренерский штаб «железнодорожников». По словам спортивного директора, если хавбек выйдет на поле одновременно с Гилерме, то именно Баринов будет капитаном команды.

«Гиля — очень статусный и важный футболист для нас. Он лидер раздевалки. И, конечно, он недоволен игровым временем. Но он не против решения ставит Худякова в состав. Когда мы продлевали контракт, сразу договорились: кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть», — приводит слова Цорна Sport24.

В текущем сезоне 36-летний вратарь не принял участия ни в одном матче РПЛ. На счету 25-летнего Баринова пять матчей, в которых полузащитник результативными действиями отметиться не сумел.