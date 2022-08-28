​Керк сообщил, что Игнатьев не предлагал ему выпить пива

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался об Иване Игнатьеве. В воскресной игре чемпионата России против «Оренбурга» (победа 5:1) Игнатьеву удалось оформить хет-трик. Это были первые голы форварда после перехода в московский клуб.

После игры у Керка спросили, предлагал ли ему Игнатьев выпить пива. По словам Джирано, такого предложения от Ивана он не получал, а плохая репутация игрока осталась в прошлом.

Напомним, что в последние годы Иван Игнатьев несколько раз попадал в скандалы. Так, например, шумиху вызвало видео, на котором футболист танцует на пляже с бутылкой пива в руках.