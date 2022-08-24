Юран — о возможном назначении в «Локомотив»: «Я не хочу бежать впереди паровоза»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о своём возможном назначении в «Локомотив».

«Нет! Я не хочу это комментировать. Контактировали ли с клубом? Ну, подождите пока. Я не хочу бежать впереди паровоза», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Ранее пресс-служба «железнодорожников» опровергла факт переговоров со специалистом, который был уволен из своего предыдущего клуба в начале нынешнего месяца.

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе шесть набранных очков. В настоящий момент возглавляет москвичей немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, подписавший контракт с «железнодорожниками» нынешним летом.