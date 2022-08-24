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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран — о возможном назначении в «Локомотив»: «Я не хочу бежать впереди паровоза»

 
24 Августа 2022 • 15:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
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28.08 15:00

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о своём возможном назначении в «Локомотив».

 «Нет! Я не хочу это комментировать. Контактировали ли с клубом? Ну, подождите пока. Я не хочу бежать впереди паровоза», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Ранее пресс-служба «железнодорожников» опровергла факт переговоров со специалистом, который был уволен из своего предыдущего клуба в начале нынешнего месяца.

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе шесть набранных очков. В настоящий момент возглавляет москвичей немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, подписавший контракт с «железнодорожниками» нынешним летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Юран Йозеф Циннбауэр
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
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