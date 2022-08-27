Цорн прокомментировал переход Митая в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о подписании контракта с 19-летним защитником греческого АЕКа Марио Митаем.

Напомним, албанец подписал с «железнодорожниками» пятилетнее соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. Стоимость трансфера составила 3 миллиона евро.

«Рады, что подписали Марио. Приобретением Митая мы получили талантливого игрока на позицию левого защитника, который также может сыграть как левый центральный защитник. На данный момент из левоногих футболистов у нас только Тикнизян», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 28 августа против «Оренбурга». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.