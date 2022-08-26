Митай сегодня вылетит в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»

Марио Митай, крайний защитник греческого АЕКа, сегодня должен вылететь в Москву для завершения перехода в «Локомотив». Сумма трансфера по предварительным данным составит 3 миллиона евро. Об этом сообщает издание Sport 24.

19-летний Митай в 2021 году дебютировал за сборную Албании в квалификации к чемпионату мира. В прошлом сезоне футболист сумел провести всего один поединок за АЕК в чемпионате Греции.

185-сантиметровый Митай привык выступать на левом фланге обороны, но при надобности может сыграть и в атаке. Футболист считается одним из самых перспективных у себя на родине в Албании.