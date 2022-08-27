Московский «Локомотив» официально объявил о трансфере защитника Марио Митая из греческого АЕКа. 19-летний албанец подписал с «железнодорожниками» контракт сроком на 5 лет.

Митай может закрыть всю левую бровку. Универсальность футболиста позволяет сыграть ему как на фланге обороны, так и в атаке. Марио уже успел дебютировать за сборную Албании в матче квалификации к чемпионату мира против Сан-Марино.

За греческий АЕК молодой Митай в целом провёл 20 матчей, где отметился 6 результативными передачами во всех турнирах. У игрока есть опыт выступлений в Лиге Европы и Лиге конференций.