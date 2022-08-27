Наумов — о переходе Митая в «Локомотив»: «Этот трансфер вписывается в ту программу, которую объявил ещё Рангник»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе защитника АЕКа Марио Митая в стан «железнодорожников».

Напомним, сегодня, 27 августа, 19-летний албанец заключил с московским клубом контракт до лета 2027 года.

По мнению Наумова, «Локомотив» покупает молодых и неизвестных игроков с целью последующей перепродажи их в Европу.

«Этот трансфер вписывается в ту программу, которую объявил ещё Рангник — покупка молодых неизвестных футболистов с целью продажи их в Европу», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В общей сложности за АЕК Митай провёл 16 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.