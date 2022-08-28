Поле гола Керка «Локомотив» громит «Оренбург»

«Локомотив» лишь в прошлом туре одержал первую победу в сезоне, разгромив «Химки» со счётом 3:0. «Железнодорожники» близки к тому, чтобы обыграть очередного соперника. В поединке против «Оренбурга» в седьмом туре Премьер-лиги москвичи ведут со счётом 4:1. За 12 минут в начале первого тайма Иван Игнатьев оформил хет-трик, а у соперника отличился Владимир Сычевой. На 53-й минуте Джирано Керк забил четвёртый гол своей команды. С передачи неугомонного Игнатьева полузащитник ворвался в штрафную и направил мяч в дальний угол ворот.

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