Игнатьев забил «Оренбургу» 3 мяча за 12 минут

Невероятно, но факт, в матче седьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» снова забит мяч. В составе «железнодорожников» оформил хет-трик форвард Иван Игнатьев. После выноса мяча в поле Даниилом Худяковым он опередил защитников гостевой команды и оказался сам перед воротами, после чего пробил точно в угол ворот. Ранее Игнатьев забил на восьмой и 12-й минуте, а у соперника один гол был отыгран после удара Владимира Сычевого - 3:1.

На данный момент «Локомотив» идёт на восьмом месте, набирая 9 очков, у «Оренбурга» на три очка меньше. Текстовый репортажна LiveResult.ru.