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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев забил «Оренбургу» 3 мяча за 12 минут

 
28 Августа 2022 • 15:29 Комментировать
Локомотив Москва
4:1
Оренбург
1 1.83 X 3.75 2 4.20
2-й тайм

Невероятно, но факт, в матче седьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» снова забит мяч. В составе «железнодорожников» оформил хет-трик форвард Иван Игнатьев. После выноса мяча в поле Даниилом Худяковым он опередил защитников гостевой команды и оказался сам перед воротами, после чего пробил точно в угол ворот. Ранее Игнатьев забил на восьмой и 12-й минуте, а у соперника один гол был отыгран после удара Владимира Сычевого - 3:1.

На данный момент «Локомотив» идёт на восьмом месте, набирая 9 очков, у «Оренбурга» на три очка меньше. Текстовый репортажна LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Иван Игнатьев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
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