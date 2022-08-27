Смородская — о переходе Митая в «Локомотив»: «Я надеялась, что этот трансфер не состоится»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказался о переходе защитника греческого АЕКа Марио Митая в московский клуб.

Ранее сообщалось, что албанский футболист заключил с «железнодорожниками» пятилетний контракт.

«Меня этот трансфер очень удивил: я надеялась, что он не состоится. С другой стороны, покупка Митая — это продолжение последовательных никчёмных трансферов «Локомотива», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению экс-президента, для того, чтобы ситуация в «Локомотиве» изменилась в лучшую сторону, в клубе должна произойти смена руководства.

В общей сложности за основную команду АЕКа 19-летний Митай провёл 16 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.