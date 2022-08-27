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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Защитник «Локомотива» Ненахов уже тренируется

 
27 Августа 2022 • 18:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
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Через 19 ч. 43 мин.

В конце июля защитник Максим Ненахов получил травму в гостевой игре «Локомотива» против «Зенита». В московском клубе говорили, что на восстановление футболисту понадобится от восьми до десяти недель. Впрочем, Ненахов может вернуться на футбольное поле раньше. Как сообщает Metaratings, защитник уже начал тренировки по индивидуальной программе. Ожидается, что Максим вернётся к работе в общей группе на следующей неделе.

В настоящий момент футболисты «Локомотива» готовятся к воскресному матчу Премьер-лиги России против «Оренбурга». Встреча стартует в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов
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28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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