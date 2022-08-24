В «Локомотиве» отреагировали на слухи об интересе к Юрану

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала информацию о возможном назначении экс-наставника «Химок» Сергея Юрана на пост главного тренера «железнодорожников».

Напомним, Юран был отправлен в отставку в начале текущего месяца, и с тех пор специалист находится без работы.

«Локомотив» не вёл, не ведёт и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера», — приводит слова пресс-службы московского клуба Sport24.

В данный момент «Локомотив» возглавляет немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-зелёные» занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.