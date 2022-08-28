Игнатьев оформил второй по скорости хет-трик в истории чемпионатов России

В матче седьмого тура чемпионата российской Премьер-лиги возрождающийся «Локомотив» разгромил со счетом 5:1 «Оренбург». Три гола при этом на свой счет записал форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев, которому хватило 19 минут для оформления хет-трика.

Как выяснилось, это второй по скученности голов хет-трик в истории чемпионата России. Быстрее забить три мяча удалось лишь нападающему московского «Динамо» Антону Хазову в 2001 году. Тогда он сделал хет-трик в ворота «Факела» в последнем туре чемпионата за 12 минут, а «Факел» вылетел и вернулся в российскую Премьер-лигу только сейчас.