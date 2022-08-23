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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Цорн сказал, что у Игнатьева нет проблем с дисциплиной

 
23 Августа 2022 • 15:50 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
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28.08 15:00

Летом «Локомотив» подписал контракт с Иваном Игнатьевым. В своё время этому форварду предрекали большое будущее, но его таланту мешали проблемы с дисциплиной. Будучи игроком «Краснодара» и «Рубина», Игнатьев несколько раз попадал в скандальные истории.

Комментарий по поводу поведения Ивана Игнатьева дал Томас Цорн, занимающий должность спортивного директора «Локомотива».

«Ваня Игнатьев вообще не нарушает дисциплину. Он ведёт себя очень профессионально. Тренерский штаб им доволен. Иначе бы он не играл», - заявил Цорн, слова которого приводит sport24.

После шести сыгранных туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч москвичи проведут 28 августа – против «Оренбурга» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн Иван Игнатьев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
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