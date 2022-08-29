Мещеряков: «Игнатьеву нужна стабильность»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о нападающем «железнодорожников» Иване Игнатьеве, оформившего хет-трик в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

Мещеряков отметил талант 23-летнего форварда, однако выразил мнение, что Игнатьеву следует прибавлять в стабильности.

«В конкретной игре Иван показал, что у него есть несомненный талант. Но талантливый спортсмен отличается от хорошего постоянством. Нужно стараться забивать в каждой игре. Нужна стабильность как ему, так и команде в целом», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Игнатьев провёл в составе «железнодорожников» шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу. Отметим, что все результативные действия форварда пришлись на встречу с «Оренбургом».