Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мещеряков: «Игнатьеву нужна стабильность»

 
29 Августа 2022 • 11:23 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Оренбург
окончен

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о нападающем «железнодорожников» Иване Игнатьеве, оформившего хет-трик в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

Мещеряков отметил талант 23-летнего форварда, однако выразил мнение, что Игнатьеву следует прибавлять в стабильности.  

«В конкретной игре Иван показал, что у него есть несомненный талант. Но талантливый спортсмен отличается от хорошего постоянством. Нужно стараться забивать в каждой игре. Нужна стабильность как ему, так и команде в целом», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Игнатьев провёл в составе «железнодорожников» шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу. Отметим, что все результативные действия форварда пришлись на встречу с «Оренбургом».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анатолий Мещеряков Иван Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
12:33 · Россия. Премьер-лига
Бышовец считает, что трудные времена для «Локомотива» прошли
12:18 · Россия. Премьер-лига
Терюшков - о Захаряне в «Челси»: «Ехать в Англию - предательство»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Турецкий защитник Аксой не перейдёт в ЦСКА
11:36 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ
11:29 · Россия. Премьер-лига
Губерниев предложил позвать Бузову в руководство «Спартака» 1
11:23 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков: «Игнатьеву нужна стабильность»
11:21 · Кубок России
Макаров оценил группу «Динамо» в Кубке России
11:13 · Россия. Премьер-лига
Самошников готовится к медосмотру в московском клубе
10:54 · Россия. Премьер-лига
Цорн рассказал о своём отношении к Сёмину
10:41 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о восстановлении Клаудиньо
10:40 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона: «Сейчас мы опечалены происходящим в клубе»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Представитель Роши: «Завтра днём Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Цель «Краснодара» - стать чемпионом РПЛ»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Цорн озвучил цели «Локомотива» на сезон
Все новости
Рекомендуем