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Игнатьев: «Локомотив» пока ни на что не претендует, кроме того, чтобы не оказаться в зоне вылета» эксклюзив

 
29 Августа 2022 • 11:42 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Оренбург
окончен

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о ситуации в стане «железнодорожников», которые одержали в чемпионате вторую крупную победу подряд.

- «Локомотив» одержал две победы подряд. Можно ли сказать, что команда выбралась из кризиса?

- Она стали лучше играть, заметно прибавила в физической готовности, стала быстрее и психологически устойчивее. Команда понимает, что без борьбы за мяч, за эпизод, сложно выигрывать матчи. В этих моментах она прибавила. У «Локомотива» уверенная и быстрая линия атаки, но я бы не сказал, что команда хорошо выстроена в защите. Больше идет проявление индивидуальных качеств, а с точки зрения построения командной игры еще есть проблемы. Но есть время и необходимость работать.

- То есть нельзя сказать, что «Локомотив» нашел свою игру?

- Нет. Мы видели «Сочи», «Ростов», «Крылья Советов», «Краснодар». С точки зрения построений игры. Я не беру «Зенит» и «Спартак», где все по-иному. Это сейчас эталон для всех остальных команд.  А у «Локомотива» есть необходимость усиливаться в этом направлении.

- Перед матчем с «Химками» игроков заперли в Баковке на неделю и после этого случились две крупные победы. Может, этот метод и дальше надо использовать?

- Не сказал бы, что это так круто влияет. Психологически это озадачивает футболистов. Они начинают понимать, что что-то недоделывают. Потому что это решение неординарное. В футболе важна психологическая нацеленность на результат и игроки поняли, что надо пересмотреть отношение к своим обязанностям. Но на длительном этапе это не действует. Думаю, что они больше поработали над теорией, тактикой. Было больше возможности усилить работу над физикой.

- Из-за того, что Изидор травмировался на тренировке, шанс в матче с «Оренбургом» получил Иван Игнатьев и сделал хет-трик. Что об этом думаете?

- Он молодец. Нападающий должен забивать. Но Игнатьев был очень удачлив, потому что игроки обороны «Оренбурга» допустили непозволительные позиционные ошибки. Умелый Игнатьев этим воспользовался. «Оренбург» сейчас сидит и разбирает не как играл Игнатьев, а как они плохо действовали в обороне.

- Когда Изидор поправится, Игнатьев вернется на скамейку, как думаете?

- Нет. Наверное, эти ребята сейчас посматривают в сторону друг друга. Они должны поднять свою мотивацию. Выбор у тренеров сейчас появился. Плохо сыграет Игнатьев или Керк, их сменит Изидор. Для этого и покупают нескольких игроков на ротацию.

- Ставка на Худякова вместо Гилерме оправдывает себя?

- Худяков играет достаточно уверенно и надежно, не по возрасту стабильно и устойчиво, с точки зрения психики. У него большое будущее. Гилерме многое сделал для «Локомотива». Но есть возможность использовать молодого парня, который будет в дальнейшим еще прогрессировать. С учетом того, что у него за спиной опытный Гилерме.

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- Шансы на медали у «Локомотива» еще остаются?

- У многих команд они есть. У всех, кто имеет потенциальные возможности. Семь туров – только разгон. Многое будет ждать нас после зимнего перерыва и трансферной компании. Когда команды будут формироваться и готовиться к весенней части. Тогда уже можно делать выводы.

- Но «Спартак», ЦСКА, «Динамо» никуда не денутся. Не говоря про «Зенит». А есть еще и «Краснодар», «Сочи», «Ростов».

- Конечно, конкуренты сегодня сильнее. И «Локомотив» пока ни на что не претендует, кроме того, чтобы не оказаться в зоне вылета. Сейчас команда проплавляет турнирное положение. Есть все, чтобы выбраться из подвала таблицы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев
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