​Игнатьев – первый форвард «Локомотива» в XXI веке, оформивший хет-трик

В воскресенье «Локомотив» порадовал армию своих фанатов победой над «Оренбургом» со счётом 5:1. Главным героем поединка стал нападающий «железнодорожников» Иван Игнатьев, который забил три гола уже к 19-й минуте встречи.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», Игнатьев стал первым нападающим «Локомотива», которому удалось оформить хет-трик в XXI веке. Ранее это делал Заза Джашания, который в 1999 году трижды расписался в воротах БАТЭ в игре квалификации Кубка УЕФА.

На текущую минуту «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующим соперником команды в чемпионате будет «Ахмат».