​Циннбауэр поблагодарил Цорна за трансфер Игнатьева

Иван Игнатьев стал героем матча седьмого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» (5:1) - нападающий оформил хет-трик. После игры главный тренер «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр высказался о форварде.

«Спасибо Томасу Цорну, который нашёл для нас Ивана Игнатьева и привёл его в команду. Мы продолжаем работать и расти», - сказал Циннбауэр, слова которого на своих страницах приводит «Чемпионат».

После семи туров Российской премьер-лиги «Локомотив» имеет в своём кармане девять очков. На текущую минуту команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.