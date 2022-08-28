​Агент: «Говорил Цорну, что подписание Игнатьева будет его победой»

Нападающий Иван Игнатьев, наконец, смог показать себя с наилучшей стороны. В воскресной игре Премьер-лиги России против «Оренбурга» Игнатьев трижды расписался в воротах соперника. Агент Алан Агузаров, который представляет нападающего «Локомотива», после матча сказал, что он не будет расхваливать Игнатьева или поливать грязью его хейтеров. При этом Агузаров раскрыл свои слова Томасу Цорну, спортивному директору «железнодорожников», при завершении сделки.

«При подписании контракта с «Локомотивом» я сказал Цорну, что это подписание будет его победой! Дай Бог, чтоб так и было!» - высказался Агузаров, чьи слова на своих страницах приводит sport24.