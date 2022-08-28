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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент: «Говорил Цорну, что подписание Игнатьева будет его победой»

 
28 Августа 2022 • 19:36 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Оренбург
окончен

Нападающий Иван Игнатьев, наконец, смог показать себя с наилучшей стороны. В воскресной игре Премьер-лиги России против «Оренбурга» Игнатьев трижды расписался в воротах соперника. Агент Алан Агузаров, который представляет нападающего «Локомотива», после матча сказал, что он не будет расхваливать Игнатьева или поливать грязью его хейтеров. При этом Агузаров раскрыл свои слова Томасу Цорну, спортивному директору «железнодорожников», при завершении сделки.

«При подписании контракта с «Локомотивом»  я сказал Цорну, что это подписание будет его победой! Дай Бог, чтоб так и было!» - высказался Агузаров, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алан Агузаров Томас Цорн Иван Игнатьев
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