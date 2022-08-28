​Игнатьев отказался давать интервью журналистам после хет-трика

Форвард Иван Игнатьев стал героем матча «Локомотив» - «Оренбург» за счёт оформленного хет-трика. После игры футболист не стал давать интервью журналистам, хотя они просили Игнатьева остановиться хотя бы на несколько минут.

«Ребята, пожалуйста… Имейте уважение к игрокам. Я не буду общаться. Почему? Потому что я уже много пообщался», - сказал Игнатьев.

Напомним, что в последние годы Иван Игнатьев несколько раз попадал в скандальные истории. В «Локомотив» нападающий перебрался этим летом.

«Локомотив» разгромил «Оренбург» на своём поле со счётом 5:1. Следующим соперником московской команды в Российской премьер-лиге будет «Ахмат».