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​Игнатьев отказался давать интервью журналистам после хет-трика

 
28 Августа 2022 • 17:55 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Оренбург
окончен

Форвард Иван Игнатьев стал героем матча «Локомотив» - «Оренбург» за счёт оформленного хет-трика. После игры футболист не стал давать интервью журналистам, хотя они просили Игнатьева остановиться хотя бы на несколько минут.

«Ребята, пожалуйста… Имейте уважение к игрокам. Я не буду общаться. Почему? Потому что я уже много пообщался», - сказал Игнатьев.

Напомним, что в последние годы Иван Игнатьев несколько раз попадал в скандальные истории. В «Локомотив» нападающий перебрался этим летом.

«Локомотив» разгромил «Оренбург» на своём поле со счётом 5:1. Следующим соперником московской команды в Российской премьер-лиге будет «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
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