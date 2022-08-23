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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Керк: «На данный момент не могу сказать, что мы опередим «Зенит»

 
23 Августа 2022 • 15:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
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28.08 15:00

Форвард московского «Локомотива» Джирано Керк высказался по поводу перспектив команды в этом сезоне.

Напомним, что «Локомотив» только в шестом туре одержал свою первую победу в чемпионате России. На текущий момент москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

«На данный момент я не могу сказать, что мы опередим «Зенит», потому что «Локо» потерял много очков. Но в этом туре мы, наконец, победили. Я надеюсь, что всё будет только лучше. В конце сезона увидим, кто на каком месте финиширует», - высказался Керк, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Керка, в «Локомотиве» собран качественный состав, и команда может конкурировать с лучшими, несмотря на провальный старт чемпионата.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 28 августа. В этот день команда Йозефа Циннбауэра будет принимать «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Джирано Керк
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
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