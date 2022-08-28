Изидор: «Будем исправлять ситуацию»

В матче седьмого тура чемпионата российской Премьер-лиги возрождающийся «Локомотив» разгромил со счетом 5:1 «Оренбург». Нападающий московского клуба Вильсон Изидор считает, что его команде по силам переломить ситуацию после того, как «Локомотив» одержал две победы кряду с общим счетом 8:1.

При этом в матче с «Оренбургом» Изидор даже не попал в заявку команды.

- Как оценю начало сезона для «Локомотива»? Тяжело, но будем исправлять ситуацию, - цитирует Изидора новостное агентство ТАСС.

В следующем туре московский клуб примет дома грозненский «Ахмат», эта игра состоится 4 сентября.