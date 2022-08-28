Игнатьев: «Безусловно, лучший день в «Локомотиве»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Оренбург» (5:1) Иван Игнатьев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня лучший день для вас в «Локомотиве»?

- Безусловно, лучший день в «Локомотиве», потому что удалось крупно победить, а до этого было много неважных матчей, где не могли победить и показывали причем неплохую игру. Нам где-то не удавалось довести до победы, осечки какие-то были. Нам второй раз подряд удается крупно победить, поэтому команда в психологическом плане будет на подъеме и будет двигаться вперед. Я считаю, что победа закономерная, и мои достижения благодаря партнерам по команде, я им очень благодарен.

- Из этих трех забитых мячей какой можете выделить и почему?

- Самый первый выделю, потому что я давно не забивал. Это ощущение, каждый нападающий знает, как оно важно для болельщиков и команды. Первый гол.

- А гол номер три? Когда Худяков через всё поле отдал передачу, мяч через все поле до вас дошел, несколько касаний, и вы забили.

- Этому моменту он очень рад, голевая передача. Идеально. Он молодец. Я увидел, что защитник, побежал в зону, и удалось забить третий.

- Во втором тайме вы были заменены, как партнеры по команде на скамейке запасных отреагировали? Что сказали после того, как вы там оказались?

- Повторюсь, что каждый партнер, независимо от того, на скамейке или нет, поблагодарил, пожал руку. Я их поблагодарил в ответ. Это командная работа, нет каких-то лавров отдельных.