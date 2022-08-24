Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном трансфере Матиаса Норманна в «Локомотив».

«Он ведь вообще говорил, что не хочет играть в России и в этих условиях тяжело возвращаться. Не знаю, сможет ли «Локомотив» его приобрести… Там работают зарубежные специалисты, не могу ответить.

Сможет ли Норманн заменить Бека Бека? Они выполняют разные функции на футбольном поле. Я не знаю, стоит ли «Локомотиву» брать Норманна, если у них и так играет игрок сборной России на этой позиции. Но он не игрок типа Бека Бека, это точно по функционалу», - сказал Балахнин.