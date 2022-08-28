​Иван Игнатьев высказался после хет-трика

В воскресном матче Российской премьер-лиги против «Оренбурга» форварда «Локомотива» Ивана Игнатьева прорвало – он оформил хет-трик, причём все голы забил уже к 19-й минуте встречи.

Сразу после игры Игнатьев дал короткий комментарий. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Локомотива» в «Телеграме».

«Комментарий по игре? Мне некогда, надо к следующей игре уже готовиться», - сказал Игнатьев с улыбкой и ушёл.

На следующей неделе «Локомотив» проведёт два матча. Сначала команда сыграет в Фонбет Кубке России против «Пари НН», а затем – против «Ахмата» в восьмом туре Премьер-лиги.