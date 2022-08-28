Наумов рассказал, как завершится матч «Локомотив» - «Оренбург»

Николай Наумов, ранее занимавший пост главного тренера московского «Локомотива», поделился мнением о предстоящей встрече «железнодорожников» с «Оренбургом» в седьмом туре Премьер-лиги.

«Локомотив» выиграет с разницей в два мяча. Победа над «Химками» должна как-то вдохнуть новую жизнь команде. Надеюсь, на победу «Локо», - приводятся слова Наумова на страницах Vprognoze.ru.

Матч «Локомотива» против «Оренбурга» состоится сегодня, 28 августа, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени.

По итогам шести туров «железнодорожники» занимают 12-е место в таблице, а «Оренбург» идет на 11-й позиции.