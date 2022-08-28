​Цорн: «Предложений из Европы по Игнатьеву нет»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы над «Оренбургом» (5:1) уделил время журналистам. Конечно, функционер получил несколько вопросов об Иване Игнатьеве, оформившем хет-трик.

«Когда будем продавать Игнатьева? Мы никуда не торопимся. Я очень рад за Игнатьева, рад, что его прорвало. Он молодец, пускай продолжает забивать», - сказал Цорн.

«Сколько предложений по Игнатьеву появилось из Европы? У нас нет предложений», - высказался спортивный директор «железнодорожников» с улыбкой.

Ближайшим соперником «Локомотива» будет «Пари НН». Команды сыграют в первом туре группового этапа Фонбет Кубка России.