Тарасов — о «Локомотиве»: «Больно, печально, но такова футбольная жизнь»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал результаты московской команды в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после шести туров «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе шесть набранных очков. При этом «красно-зелёные» сумели одержать лишь одну победу в этих встречах.

Тарасов отметил, что ему больно наблюдать за неудачами своего бывшего клуба.

«Я общаюсь с Димой Бариновым очень хорошо. Он со мной вырос в большого игрока. Последний раз звонил ему, но он не ответил — это было после матча с «Зенитом». Я понимаю почему, всё нормально. Слежу за «Локо» — больно, печально. Но такова футбольная жизнь», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 28 августа против «Оренбурга». Начало — в 15:00 по московскому времени.