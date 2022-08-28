​Фанат – Игнатьеву: «Вылезьте из «Ж», в которую попали»

После игры чемпионата против «Оренбурга» форвард «Локомотива» Иван Игнатьев не стал давать интервью журналистам, хотя они очень хотели пообщаться с игроком после оформленного им хет-трика.

Игнатьев не уделил время журналистам, зато он пообщался с фанатом «Локомотива», имеющим инвалидность. Болельщик даже дал несколько советов Игнатьеву. Например, попросил его чаще бить из-за пределов штрафной площадки.

«Пожалуйста, вылезьте из той «Ж», в которую попали», - сказал болельщик среди прочего.

В семи прошедших турах Премьер-лиги России «Локомотив» отпраздновал только две победы.