Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подтвердил слова экс-гендиректора клуба Ильи Геркуса о том, что бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков мог требовать побед в еврокубках.

- Ну почему нет? Задачи всегда ставятся высокие, и ему тоже они ставились. Тем более, Мещеряков был очень амбициозным председателем совета директоров, и я верю, что он ставил такую задачу Геркусу. Мне тоже все время такие задачи ставились, если их не будет, зачем тогда играть? Геркус был в подчинении у Мещерякова, Мещеряков ставит своему подчинённому высокую задачу, всё логично», - сказал Наумов.

Напомним, что раньше Илья Геркус жаловался на прессинг со стороны руководства.