Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Верю, что Мещеряков ставил Геркусу задачу выиграть еврокубок» эксклюзив

 
24 Августа 2022 • 17:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
1 1.75 X 3.90 2 4.50
28.08 15:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подтвердил слова экс-гендиректора клуба Ильи Геркуса о том, что бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков мог требовать побед в еврокубках.

- Ну почему нет? Задачи всегда ставятся высокие, и ему тоже они ставились. Тем более, Мещеряков был очень амбициозным председателем совета директоров, и я верю, что он ставил такую задачу Геркусу. Мне тоже все время такие задачи ставились, если их не будет, зачем тогда играть? Геркус был в подчинении у Мещерякова, Мещеряков ставит своему подчинённому высокую задачу, всё логично», - сказал Наумов.

Напомним, что раньше Илья Геркус жаловался на прессинг со стороны руководства.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Илья Геркус Анатолий Мещеряков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
18:10 · Россия. Премьер-лига
​РФС объявил о вхождении Ирматова в состав ЭСК
17:59 · Россия. Первая лига
Клубы из Крыма могут войти в ФНЛ в 2023 году
17:43 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК решила, что игрока «Ростова» Уткина нужно было удалять в матче с «Сочи»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Удаление Мампасси признано ошибочным – решение ЭСК
16:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке после победы над «Ахматом» видео
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль обратился с просьбой к руководству «Спартака»
16:46 · Россия. Первая лига
​В ФНЛ назвали условие приёма клубов из Крыма
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков подтвердил интерес «Галатасарая» к Николсону
16:20 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» опровергли интерес к Коваленко
16:09 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Максименко способен стать основным вратарём «Спартака» 1
15:56 · Россия. Премьер-лига
Агентство подтвердило переход Чирковича в «Крылья Советов»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Юран — о возможном назначении в «Локомотив»: «Я не хочу бежать впереди паровоза»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Баженов считает, что Ганаго — это замена Николсону в «Спартаке» 1
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Источник рассказал, как Абаскаль воспринял уход Федуна из «Спартака»
15:18 · Россия. Первая лига
Тарасов — о вылете «Рубина» из РПЛ: «Это было как в кино, мистика»
Все новости
Рекомендуем