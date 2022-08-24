​Геркус: «В «Локомотиве» ставили невыполнимые задачи – требовали победы в еврокубках»

Илья Геркус, который в настоящий момент исполняет обязанности президента «Торпедо», высказался о работе в «Локомотиве». По словам Геркуса, будучи работником «Локомотива» он получал нереальные задачи от руководства.

«Под конец моей работы председатель совета директоров Анатолий Мещеряков перешёл к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках. Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были», - высказался Геркус, чьи слова приводит «РИА Новости».

Стоит сказать, что Анатолий Мещеряков уже не работает в «Локомотиве». В настоящий момент совет директоров московского клуба возглавляет Александр Плутник.

«Локомотив» после шести туров чемпионата России располагается на 11-й позиции в турнирной таблице, имея шесть очков в своём активе.