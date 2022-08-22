Цорн: «Гильерме недоволен игровым временем»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о недовольстве голкипера Маринато Гилерме, который пока не провёл ни одного матча в новом сезоне Российской премьер-лиги. Напомним, что роль первого номера «железнодорожников» сейчас исполняет воспитанник клуба Даниил Худяков.

«Гиля — очень статусный и важный футболист для нас. И, конечно, он недоволен игровым временем. Каждый футболист хочет играть», – приводит слова Цорна Sport 24.

Напомним, что после первых шести туров чемпионата России московский «Локомотив» идёт на 11 месте в турнирной таблице. «Железнодорожники» на выходных добыли первую победу в сезоне на выезде против «Химок».