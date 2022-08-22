Тренер «Оренбурга» Личка рассказал о том, какое место станет приемлемым для его команды по итогам текущего сезона РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о целях, стоящих перед его командой в нынешнем сезоне РПЛ.

По словам специалиста, основной целью «Оренбурга» является сохранение прописки в Премьер-лиге. Напомним, что по итогам минувшего сезона «Оренбург» сумел выйти в РПЛ, благодаря победе над «Уфой» по сумме двух стыковых матчей (4:3).

«Мы как новички хотим остаться в РПЛ, конечно. Не желаем играть в стыковых матчах. Моё желание 8-10-е место. Надеемся, что у нас всё получится. Мы очень рады тому, что сейчас играем в высшей лиге», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ команда Лички занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 28 августа против «Локомотива». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.