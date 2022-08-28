Сенников: «Локомотив» прибавил в физике»

В матче седьмого тура чемпионата российской Премьер-лиги возрождающийся «Локомотив» разгромил со счетом 5:1 «Оренбург». Бывший защитник московского клуба Дмитрий Сенников считает, что его экс-команде по силам переломить ситуацию после того, как «Локомотив» одержал две победы кряду с общим счетом 8:1.

- «Локомотив» сейчас находится в хорошей форме. Раньше они уставали после 60-й минуты, а сейчас на протяжении всего матча находятся в хорошей форме. Есть прогресс, есть физическая форма и самое главное — желание, - цитирует футболиста издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре московский клуб примет дома грозненский «Ахмат», эта игра состоится 4 сентября.