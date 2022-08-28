​Баринов признался, что «Локомотив» закрывали на базе после его слов

В рамках подготовки к недавнему матчу против «Химок» игроки «Локомотива» были закрыты на базе. Этому поспособствовал тот факт, что после пяти туров РПЛ у «железнодорожников» не было ни одной победы. После разгрома «Химок» (3:0) Томас Цорн заявил, что идея с базой принадлежала футболистам. Теперь, после крупной победы над «Оренбургом» (5:1), комментарий на этот счёт дал капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов.

«Это была моя инициатива, я ляпнул. Сказал: «Может пора закрыться на базе». И нас закрыли. Неделя была неприятная – тренируешься и делать больше нечего», - сказал Баринов журналистам.