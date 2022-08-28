​«Локомотив» объяснил отсутствие Изидора в заявке

В седьмом туре российского чемпионата «Локомотив» на своём поле сыграет против «Оренбурга». Вильсон Изидор, форвард московской команды, остался вне заявки на этот поединок. Пресс-служба «железнодорожников» раскрыла причину отсутствия игрока. В ходе тренировочного занятия Изидор повредил плечевой сустав из-за неудачного падения.

Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом» стартует в момент, когда стрелки часов в российской столице покажут 15:00. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.