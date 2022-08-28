Изидор не попал в заявку «Локомотива» на игру с «Оренбургом»

В воскресенье в рамках седьмого тура Премьер-лиги «Локомотив» примет «Оренбург» и постарается развить успех после первой победы в сезоне. Рулевой московской команды Йозеф Циннбауэр принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.

Стоит сказать, что форвард Вильсон Изидор не попал даже в число запасных футболистов «железнодорожников».

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» стартует в 15:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.