​Иван Игнатьев оформил хет-трик за 19 минут

В летнее трансферное окно Иван Игнатьев перебрался в «Локомотив». Московский клуб решил дать шанс талантливому форварду, который в последние годы не один раз оказывался в скандальных историях.

В шестом матче за «Локомотив» Игнатьеву удалось, наконец, открыть счёт своим голам. Забив «Оренбургу» один раз, нападающий почувствовал вкус голов и оформил хет-трик уже к 19-й минуте матча.

Следить за развитием событий в матче Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

Напомним, что после шести туров «Локомотив» занимал лишь 11-е место в турнирной таблице РПЛ.