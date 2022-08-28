Вильсон Изидор не попал в заявку «Локомотива» на воскресный матч Премьер-лиги против «Оренбурга». Агент Эммануэль Лакруа, который ведёт дела футболиста, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу состояния Изидора.

Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что Вильсон Изидор неудачно упал на тренировочном занятии и повредил плечо.

«У Вильсона действительно травма, но ничего серьёзного, скоро он будет в строю. Пропуск матча никак не связан с какими-то переговорами. Как я уже говорил ранее, Изидор останется в России», - высказался Лакруа.

Матч «Локомотив» - «Оренбург» стартует в 15:00.