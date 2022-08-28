«Локомотив» и «Оренбург» забили 3 гола за 5 минут, у Игнатьева дубль

В седьмом туре Премьер-лиги «Локомотив» принимает «Оренбург». Начало встречи получилось очень событийным и достаточно неожиданным. Многие критиковали руководство «железнодорожников» за подписание контракта с Иваном Игнатьевым, и форвард посрамил скептиков. После паса Антона Миранчука Игнатьев проник в штрафную и метко пробил. Вскоре он же замкнул прострел Наира Тикнизяна к площади ворот и удвоил счет на табло. Гости мгновенно отыграли один мяч - Владимир Сычевой со второй попытки пробил голкипера - 2:1.

На эту минуту «Локомотив» набирает 9 очков и поднимется на восьмое место, у его соперника на три балла меньше и место на грани зоны стыковых матчей. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.