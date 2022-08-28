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Ренессанс Ивана Игнатьева: форвард «Локомотива» растерзал «Оренбург», собрав 3+1 за 45 минут

 
28 Августа 2022 • 16:58 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Оренбург
окончен

В матче седьмого тура РПЛ «Оренбург» гостил у «Локомотива».

Протокол игры  
Локомотив Москва5:1Оренбург
(1:0) Игнатьев Иван8'  
(2:0) Игнатьев Иван11'  
  13'Сычевой Владимир (2:1)
(3:1) Игнатьев Иван19'  
(4:1) Керк Джирано53'  
Худяков ДаниилЖивоглядов Дмитрий 46' (Марадишвили Константин ( 46') Едвай ТинМагкеев СтаниславТикнизян НаирКарпукас АртёмБаринов Дмитрий  82'Керк Джирано 87' (Багамаев Абдула ( 87') Миранчук АнтонКамано Франсуа 75' (Куликов Даниил ( 75') Игнатьев Иван 61' (Раконяц Марко ( 61')
Запасные: Гилерме МаринатоПогостнов ЕгорМампаси МаркБабкин СергейСавин АндрейБеликов Илья
Гошев ЕвгенийПавловец Александр  37' 46' (Эктов Александр ( 46') Сиваков МихаилХотулёв Данила  84'Полуяхтов Владимир 46' (Cesar Florentin ( 46') Печенин КириллАюпов ТимурLucas VeraОганесян Степан 79' (Стаматов Матео ( 79') Марин Джимми 62' (Гурциев Батраз ( 62') Сычевой Владимир 87' (Diego Acosta ( 87')
Запасные: Титков НиколайКеняйкин АлексейСысуев НиколайГойкович Ренато
28 августа. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

Видео

1:0. Гол Ивана Игнатьева (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Ивана Игнатьева (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Ивана Игнатьева (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Ивана Игнатьева (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Владимира Сычевого (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Владимира Сычевого (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Иван Игнатьев оформил хет-трик (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Иван Игнатьев оформил хет-трик (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол Гирано Керка (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол Гирано Керка (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар в штангу Флорентина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар в штангу Флорентина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
5:1. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
5:1. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

 

После ужасающего старта сезона «Локомотив» сумел наконец победить и выбраться и подвала турнирной таблицы. Да еще как победить: на чужом поле разгромили «Химки» со счётом 0:3, тайм играя в меньшинстве. Но даже после этого успеха «Локо» в турнирной таблице был ниже своего сегодняшнего соперника – «Оренбурга». Правда, на прошлой неделе новичок РПЛ сыграл слабо, без шансов уступив в гостях «Краснодару».

Слабо футболисты Лички сыграли и против «Локомотива», проиграв сопернику ещё в первом тайме. Максимально неожиданным палачом «Оренбурга» выступил Иван Игнатьев. Талант «Краснодара» подобно птице Феникс сиял в этот день на «РЖД Арене». За 11 минут матча против оренбуржцев форвард забил больше, чем за весь прошлый сезон. Иван оформил первый хет-трик во взрослой карьере и принёс победу своей команде.

Начал Игнатьев с того, что реализовал выход один на один после шикарной передачи Миранчука. Антон вскрыл оборону «Оренбурга», Иван ближе к левому краю вошёл в штрафную площадь и точно пробил в дальний угол. Потом был более командный гол: на левом краю разыграли мяч Миранчук и Тикнизян, Наир прострелил, а Игнатьев грамотно замкнул дальнюю штангу. Ну и хет-трик Иван оформил после выноса Худякова. Вывалился на рандеву с голкипером Игнатьев и снова того переиграл, заодно записав ассист на счёт молодого голкипера «Локо» - 3:1.

Да, между голевыми подвигами Ивана уместился и мяч главного бомбардира «Оренбурга». Владимир Сычевой с первого раза не смог пробить Худякова, но сам же подобрал мяч и уже с острого угла поразил цель, заодно задействовав штангу. И все эти события уместились в первую половину первого тайма. После столь резвого старта команды взяли долгую передышку. «Локомотиву» уже не нужно было нестись вперёд, а у «Оренбурга» не хватало сил, чтобы навязать хозяевам свою игру.

А разбудил всех на 53-й минуте всё тот же Иван Игнатьев. После отбора Карпукаса у чужой штрафной площади форвард покатил мяч на Керка, который прошил Гошева – 4:1. К хет-трику Иван добавил ещё и ассист. На исходе часа игрового времени Игнатьева заменили на Раконьяца, и подвиги закончились. Мог избежать разгрома «Оренбург», но Флорентин, лихо обыграв Баринова, со всей мощи пальнул в штангу. Но закончилось всё голом «Локомотива». Тот же Флорентин срубил Раконьяца, заработав пенальти для Миранчука. Антон мощно пробил в правый угол и установил окончательный счёт - 5:1.

Уверенно и красиво победил «Локомотив», одержав всего вторую победу в сезоне. А Иван Игнатьев намекнул на возможное возрождение, по крайней мере, хет-трик и голевой пас за 45 минут смотрятся очень обнадеживающе.

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