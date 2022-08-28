​Цорн – о номере 12: «У болельщиков нет номера, это масса, которая поддерживает команду»

На днях состав «Локомотива» пополнил защитник Марио Митай. Албанец взял себе 12-й игровой номер, под которым в клубе никто не играл 20 лет. Этот факт вызвал недовольство в среде фанатов «железнодорожников», ведь номер 12 символизирует именно их – болельщиков.

Комментарий по поводу этой ситуации дал Томас Цорн, который занимает должность спортивного директора в «Локомотиве».

По словам Цорна, 12-й игрок и 12-й игровой номер – разные вещи. Функционер отметил, что номер 12 исторически скорее закреплён за вторым вратарём, а не за фанатами. Цорн считает, что выбор Митаем 12 номера не является проявлением неуважения к болельщикам.

«У нас есть регистрационные номера футболистов, под которыми они играют. Какой номер у болельщиков - я не знаю. У болельщиков нет номера. Это масса, которая поддерживает команду», - высказался Цорн, чьи слова приводит sport24.